Минкульт начал отказывать в ролях украинским актерам, пишут СМИ

По информации канала, в черных списках оказались Андрей Данилко (Верка Сердючка), Мила Сивацкая из «Последнего богатыря».

Кроме того, в перечень попали Станислав Боклан из сериала «Папик» и Александр Кузнецов из «Сердца Пармы». У последнего есть российское и украинское гражданство.

Утверждается, что украинских артистов не показывают по телевидению. Также им не перечисляют роялти.

При этом в отношении Владимира Зеленского нет ограничений.

Ранее Лободу и Сердючку включили в список лиц, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.