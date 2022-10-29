29 октября
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Жизнь

Минкульт начал отказывать в ролях украинским актерам, пишут СМИ

Минкульт начал отказывать в ролях украинским актерам, сообщает Telegram-канал Mash.

Съемка. Камера.
Съемка. Камера.
СС0

По информации канала, в черных списках оказались Андрей Данилко (Верка Сердючка), Мила Сивацкая из «Последнего богатыря».

Кроме того, в перечень попали Станислав Боклан из сериала «Папик» и Александр Кузнецов из «Сердца Пармы». У последнего есть российское и украинское гражданство.

Утверждается, что украинских артистов не показывают по телевидению. Также им не перечисляют роялти.

При этом в отношении Владимира Зеленского нет ограничений.

Ранее Лободу и Сердючку включили в список лиц, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.

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