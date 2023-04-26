26 апреля
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Жизнь

Минкульт объяснил, почему библиотек на Алтае стало меньше, а читателей — больше

Несмотря на сокращение сети библиотек в Алтайском крае, количество их посещений за 10 лет выросло на 35%. Региональные библиотеки фиксируют свыше 10 млн посещений в год. За счет чего это происходит, рассказала глава краевого минкульта Елена Безрукова.

Книга старинная.
Книга старинная.
Максим Стрелковский.

Тысяча библиотек и сотни тысяч читателей

Всего библиотек в Алтайском крае насчитывается 945. Десятилетием ранее их было на 127 единиц больше. Тем не менее, по общему количеству читален даже сейчас Алтай занимает второе место в Сибири — сразу после Красноярского края.

Число пользователей алтайских библиотек в минувшем году составило 815 тыс. человек, это на 23 тыс. читателей больше, чем в предыдущем периоде. Происходит это за счет цифровизации, модернизации библиотек и пополнения их фондов.

Елена Безрукова,
глава минкульта АК:

Раньше нередко сталкивалась с вопросами: «Зачем нужны библиотеки? Не лучше ли их закрыть?». Слава Богу, в последний год таких не возникает. Все-таки, это наиболее интеллектуально емкое информационное направление среди наших отраслевых учреждений.

Елена Безрукова.
Елена Безрукова.
Максим Стрелковский.

Без шелеста страниц

Елена Безрукова отметила, что читатели активно используют электронную библиотеку «Литрес». С читательским билетом ей можно пользоваться бесплатно. Взрыв интереса к этому формату произошел в период пандемии.

Кроме того, алтайский минкульт обеспечивает специальную программу для доступа пользователей к электронным каталогам, базам данных и текстовым документам. Пока это, правда, есть не во всех районах — только в 23-х.

Елена Безрукова,
глава минкульта АК:

Цифровизация библиотек и приближения их к читателю за счет интернет-ресурсов ведется нами постоянно. Конечно, мы вкладываемся в цифровизацию, потому что современный пользователь мыслит современно, и мы должны идти в ногу со временем.

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