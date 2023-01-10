«Тревожные люди» и «1984». В алтайской «Шишковке» рассказали о самых популярных книгах 2022 года

В алтайской библиотеке им. Шишкова составили ежегодный рейтинг книг, которые пользовались наибольшей популярностью у читателей в прошедшем году.

Рейтинг составлялся на основе интересов аудитории от 14 до 35 лет.

Список получился следующим.

Фредрик Бакман «Тревожные люди» Джордж Оруэлл «1984» Лев Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот» Фрэнк Герберт «Дюна» Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» Стивен Кинг «Билли Саммерс» Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. ( ТрансгуманизмInc.)» Рэй Брэдбери «451' по Фаренгейту», Дэниел Киз «Цветы для Элджернона» Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», Анджей Сапковский «Ведьмак» Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом» Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд», «Зулейха открывает глаза» Алексей Иванов «Сердце Пармы» Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Джон Рональд Руэл Толкин «Сильмариллион» Лия Арден «Мара и морок», Маас Сара «Королевство шипов и роз» Элизабет Гилберт «Город женщин» Ханна Кристин «Соловей», Мариам Петросян «Дом , в котором» Крис Уитакер «Мы начинаем в конце», Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент» Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал» Анна Матвеева «Каждые сто лет» Терри Пратчетт , Нил Гейман «Благие знамения»

«Библионочь-2022» в библиотеке им. Шишкова Дмитрий Лямзин

В библиотеке подсчитали, что за 2022 год читатели взяли на дом больше 30 тыс. книг.

Наибольшим спросом пользуется фантастика, фэнтези и мистика.

«Отмечаем устойчивое ядро авторов, которые входят в рейтинг на разных позициях и с разными книгами — но входят непременно. К таким относятся Бакман и Достоевский, Рэнд и Толстой, Булгаков и Яхина (хотя и потеряла много позиций, однако в ТОП, причем, теперь уже сразу с двумя книжками!), Брэдбери и Оруэлл, Киз и Сапковский, Стругацкие и Кинг, Толкин и Роулинг (и оба снова на одной позиции), Пелевин и Герберт, Михаэлидис и Гилберт. Новички этого сезона — Иванов с вовсе не новой книжкой (вероятно, сказалось ожидание экранизации), Лукьяненко, Ханна и Петросян, Арден и Маас, а также Пратчетт с Гейманом, и появление последних более чем очевидно: аудитория с нетерпением ждет второй сезон соответствующего сериала и в предвкушении знакомится с первоисточником», — рассказали в пресс-службе «Шишковки».

Кроме того, у молодой аудитории появился большой интерес к научно-популярной литературе.

В тройке лидеров — книги Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» и Джена Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».