«Тревожные люди» и «1984». В алтайской «Шишковке» рассказали о самых популярных книгах 2022 года

Рейтинг составлялся на основе интересов аудитории от 14 до 35 лет.
Список получился следующим.
- Фредрик Бакман «Тревожные люди»
- Джордж Оруэлл «1984»
- Лев Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот»
- Фрэнк Герберт «Дюна»
- Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»
- Стивен Кинг «Билли Саммерс»
- Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)»
- Рэй Брэдбери «451' по Фаренгейту», Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
- Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», Анджей Сапковский «Ведьмак»
- Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»
- Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд», «Зулейха открывает глаза»
- Алексей Иванов «Сердце Пармы»
- Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Джон Рональд Руэл Толкин «Сильмариллион»
- Лия Арден «Мара и морок», Маас Сара «Королевство шипов и роз»
- Элизабет Гилберт «Город женщин»
- Ханна Кристин «Соловей», Мариам Петросян «Дом, в котором»
- Крис Уитакер «Мы начинаем в конце», Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»
- Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»
- Анна Матвеева «Каждые сто лет»
- Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»
В библиотеке подсчитали, что за 2022 год читатели взяли на дом больше 30 тыс. книг.
Наибольшим спросом пользуется фантастика, фэнтези и мистика.
«Отмечаем устойчивое ядро авторов, которые входят в рейтинг на разных позициях и с разными книгами — но входят непременно. К таким относятся Бакман и Достоевский, Рэнд и Толстой, Булгаков и Яхина (хотя и потеряла много позиций, однако в ТОП, причем, теперь уже сразу с двумя книжками!), Брэдбери и Оруэлл, Киз и Сапковский, Стругацкие и Кинг, Толкин и Роулинг (и оба снова на одной позиции), Пелевин и Герберт, Михаэлидис и Гилберт. Новички этого сезона — Иванов с вовсе не новой книжкой (вероятно, сказалось ожидание экранизации), Лукьяненко, Ханна и Петросян, Арден и Маас, а также Пратчетт с Гейманом, и появление последних более чем очевидно: аудитория с нетерпением ждет второй сезон соответствующего сериала и в предвкушении знакомится с первоисточником», — рассказали в пресс-службе «Шишковки».
Кроме того, у молодой аудитории появился большой интерес к научно-популярной литературе.
В тройке лидеров — книги Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» и Джена Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».
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