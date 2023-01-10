10 января
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Жизнь

«Тревожные люди» и «1984». В алтайской «Шишковке» рассказали о самых популярных книгах 2022 года

В алтайской библиотеке им. Шишкова составили ежегодный рейтинг книг, которые пользовались наибольшей популярностью у читателей в прошедшем году.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

Рейтинг составлялся на основе интересов аудитории от 14 до 35 лет.

Список получился следующим.

  1. Фредрик Бакман «Тревожные люди»
  2. Джордж Оруэлл «1984»
  3. Лев Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот»
  4. Фрэнк Герберт «Дюна»
  5. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»
  6. Стивен Кинг «Билли Саммерс»
  7. Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)»
  8. Рэй Брэдбери «451' по Фаренгейту», Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
  9. Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», Анджей Сапковский «Ведьмак»
  10. Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»
  11. Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд», «Зулейха открывает глаза»
  12. Алексей Иванов «Сердце Пармы»
  13. Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Джон Рональд Руэл Толкин «Сильмариллион»
  14. Лия Арден «Мара и морок», Маас Сара «Королевство шипов и роз»
  15. Элизабет Гилберт «Город женщин»
  16. Ханна Кристин «Соловей», Мариам Петросян «Дом, в котором»
  17. Крис Уитакер «Мы начинаем в конце», Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»
  18. Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»
  19. Анна Матвеева «Каждые сто лет»
  20. Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения»
&quot;Библионочь-2022&quot; в библиотеке им. Шишкова
«Библионочь-2022» в библиотеке им. Шишкова
Дмитрий Лямзин

В библиотеке подсчитали, что за 2022 год читатели взяли на дом больше 30 тыс. книг.

Наибольшим спросом пользуется фантастика, фэнтези и мистика.

«Отмечаем устойчивое ядро авторов, которые входят в рейтинг на разных позициях и с разными книгами — но входят непременно. К таким относятся Бакман и Достоевский, Рэнд и Толстой, Булгаков и Яхина (хотя и потеряла много позиций, однако в ТОП, причем, теперь уже сразу с двумя книжками!), Брэдбери и Оруэлл, Киз и Сапковский, Стругацкие и Кинг, Толкин и Роулинг (и оба снова на одной позиции), Пелевин и Герберт, Михаэлидис и Гилберт. Новички этого сезона — Иванов с вовсе не новой книжкой (вероятно, сказалось ожидание экранизации), Лукьяненко, Ханна и Петросян, Арден и Маас, а также Пратчетт с Гейманом, и появление последних более чем очевидно: аудитория с нетерпением ждет второй сезон соответствующего сериала и в предвкушении знакомится с первоисточником», — рассказали в пресс-службе «Шишковки».

Кроме того, у молодой аудитории появился большой интерес к научно-популярной литературе.

В тройке лидеров — книги Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Эдит Евы Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» и Джена Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».

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