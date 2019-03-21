Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 марта -5°C

Минкульт запретил хохотать над дельфинами и прикасаться к хищникам

Российское министерство культуры разработало проект правительственного постановления, регламентирующий правила содержания животных «в культурно-зрелищных целях» — в цирках, зоопарках, зоосадах, зоотеатрах, океанариумах и дельфинариумах, а также на выставках.

Белуха.
Белуха.
kremlin.ru

Проект опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Документ состоит из 45 страниц, разделенных на пять рубрик, каждая из которых посвящена отдельному виду культурно-развлекательных организаций.

Общение с питомцами

Документ описывает правила не только работы самих заведений, но и общения их посетителей с питомцами, а также дрессуры.

Так, регламент предусматривает обязательный отдых животных между дрессировкой и выступлениями, а дрессировать их в период линьки и беременности вообще запрещает.

Также проект постановления содержит запрет на совершение действий, способных напугать или разозлить животных, физические наказания и недокорм.

Недоработки

«Коммерсантъ» отмечает неравноценную проработку отдельных его разделов.

Так, для хищников, крупных копытных, птиц и рептилий предусмотрен «научно обоснованный рацион питания». А для крупных кошачьих детально расписаны виды мяса, периодичность подачи живого корма и даже необходимость кормления свежими неочищенными преджелудками жвачных животных, поскольку «без этой добавки происходит нарушение переваривания животного белка в желудочно-кишечном тракте кошачьих, что вызывает хроническое заболевание с сильным расстройством пищеварения».

Контакт с животными

Постановление Минкульта запрещает посетителям физически контактировать с дикими животными, а сотрудникам разрешает это делать только при проведении цирковой дрессуры (все остальное обслуживание должно быть бесконтактным).

Плавание с дельфинами в океанариуме разрешается только после подробного инструктажа и должно прекращаться, если дельфин демонстрирует нежелание контактировать, пишет polit.ru.

Дикторские тексты и смех

Проект затронул даже дикторских текстов на представлениях в океанариумах и дельфинариях. Речь ведущего программы должна проверяться специалистами с точки зрения научной достоверности, носить «выраженный эколого-воспитательный характер», не содержать «ни насмешек над животными, ни излишнего антропоморфизма».

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 января 2020 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость