Минобороны изменило символ морской пехоты. На фоне якоря появилась граната

Эксперты отмечают, что новый символ морпехов выполнен по той же схеме, что и флаги других родов войск. Он раскрывает новые задачи, которые придется решать морской пехоте после реформы.
«Новый символ заметно отличается от предыдущего. Тот представлял собой, по сути, тот же Андреевский флаг — символ ВМФ, но в его центре находится якорь — в черном кругу, обрамленном красной каймой. В основе современного флага лежит не Андреевский крест, а прямой Георгиевский белого цвета с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены черным, с тремя красными полосами — две по бокам и одна посередине. Эти цвета символизируют принадлежность морпехов к флоту (они носят черную форму) и в то же время к силам, действующим на суше, — как и у общевойсковых офицеров, у морпехов просветы на погонах красного цвета», — отмечает издание.
Якорь в центре флага оставили, правда, без обрамления. Однако на его фоне появился новый символ — гренада (граната) образца XVIII столетия — которыми вооружали вооружали легендарных суворовских гренадеров.
Такое же оружие ранее стало символом Сухопутных войск, но есть отличие — на тех гренадах изображено вырывающееся вверх пламя, а у морпехов граната взрывается по трем направлениям.
«Морская пехота была и остается элитой нашей армии. Она выполняет задачи, которые перед ней стоят, и в Крыму, и в Сирии, и в других регионах мира», — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.
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