Минобороны изменило символ морской пехоты. На фоне якоря появилась граната

Эксперты отмечают, что новый символ морпехов выполнен по той же схеме, что и флаги других родов войск. Он раскрывает новые задачи, которые придется решать морской пехоте после реформы.

«Новый символ заметно отличается от предыдущего. Тот представлял собой, по сути, тот же Андреевский флаг — символ ВМФ, но в его центре находится якорь — в черном кругу, обрамленном красной каймой. В основе современного флага лежит не Андреевский крест, а прямой Георгиевский белого цвета с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены черным, с тремя красными полосами — две по бокам и одна посередине. Эти цвета символизируют принадлежность морпехов к флоту (они носят черную форму) и в то же время к силам, действующим на суше, — как и у общевойсковых офицеров, у морпехов просветы на погонах красного цвета», — отмечает издание.