В России создадут дивизию для охраны Чукотки

Минобороны России формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, пишут « Известия ».

Издание отмечает, что первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце 2020 года.

«Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля», — рассказал осведомленный источник.

Дивизия будет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.

«В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения», — добавил собеседник издания.

Ранее сообщали, что в России начали строить подводную волоконно-оптическую линию связи с выходом на Арктическую зону.