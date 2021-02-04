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Жизнь

В России создадут дивизию для охраны Чукотки

Минобороны России формирует дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, пишут «Известия».

Чукотка, вид с борта самолета.
Чукотка, вид с борта самолета.
Анастасия Корягина, altapress.ru

Издание отмечает, что первый полк уже заступил на боевое дежурство в конце 2020 года.

«Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути до острова Врангеля», — рассказал осведомленный источник.

Дивизия будет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО и обеспечивать безопасное судоходство.

«В распоряжении военных будет находиться специальная техника: снегоходы, вездеходы и модульные системы обеспечения», — добавил собеседник издания.

Ранее сообщали, что в России начали строить подводную волоконно-оптическую линию связи с выходом на Арктическую зону.

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