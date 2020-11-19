Путин проведет в Арктику высокоскоростной интернет

В России начали строить подводную волоконно-оптическую линию связи от Мурманска до Владивостока, с выходом на Арктическую зону, сообщили в Росморречфлоте.

Строительством занимаются сразу несколько ведомств — Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт».

«Реализация проекта осуществляется в соответствии с Указом президента РФ от 26.10.2020 г. № 645 „О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года“», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА «Новости», контракт на строительство подписали в прошлом году, проект финансируют из бюджета, однако стоимость не раскрывают.

Протяженность волоконно-оптической линии связи — более 12,5 тыс. километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы.

Арктика. Судно во льдах. СС0

Пропускная способность должна составить 52−104 терабит в секунду. Завершить проект планируют в 2026 году.

Цель — развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона.

Стратегию развития Арктики президент России Владимир Путин подписал в конце октября. В документе перечислены опасности, вызовы и угрозы в Арктической зоне.

Ранее омский студент рассказал, что ему приходится залезать на березу, чтобы ловить сеть для дистанционного обучения. В ответ на это власти предложили ему ходить на трассу, потому что там интернет получше.