Минобороны расформирует забайкальскую часть после стрельбы Шамсутдинова

Забайкальскую воинскую часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве восьми человек Рамиль Шамсутдинов, до конца года расформируют, рассказал РБК источник в Минобороны.

На ее базе дислоцируется другая воинская часть Восточного военного округа, сообщил источник.

Также известно, что по итогам расследования инцидента министр обороны Сергей Шойгу провел закрытое совещание, на котором разнес подчиненных за организацию работы с личным составом.

Что случилось в воинской части?

25 октября в воинской части в поселке Горном Читинского района рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.

Среди жертв стрелка оказались уроженцы Алтайского края.