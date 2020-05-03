Минобороны рассекретило имя первого из советских солдат, героически проникшего в Рейхстаг

Российское Министерство обороны опубликовало серию документов о Берлинской операции. Целью рассекречивания документов является противодействие фальсификации истории и пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн

Министерство показало боевое донесение маршала Георгия Жукова руководителю СССР Иосифу Сталину от 30 апреля 1945 года о захвате главного здания Рейхстага, на котором подняли советский флаг.





«Район Рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля 1945 года выбросил на парашютах батальон морской пехоты», — написал маршал.

Однако военнослужащие 3-й Ударной армии продолжили наступление, сломили сопротивление противника и в итоге заняли здание Рейхстага, сообщил Жуков.

Советский солдат-минометчик Сергей Иванович Платов оставляет свой автограф на колонне Рейхстага. ССО , Анатолий Морозов

Согласно документам, 30 апреля военные 94-й Гвардейской стрелковой дивизии должны были захватить железнодорожную станцию Берзе, однако атаки с фронта были безуспешными. Затем советские военнослужащие узнали, что существует подземный ход, соединенный с метро.

Командир дивизии отправил туда два стрелковых батальона, которые беспрепятственно прошли по подземным ходам 400 м и неожиданно начали штурмовать противника с тыла.

В одном из документов говорится, что первой в здание Рейхстага ворвалась рота старшего сержанта Сьянова из состава 756-го стрелкового полка. Нацистские военные пытались выбить советских солдат в течение суток, поджигая дом и забрасывая их гранатами.

Рейхстаг Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russfoto

Одежда на сержанте несколько раз загоралась, и ему нечем было дышать. Однако в итоге рота уничтожила 150 немецких военнослужащих и взяла в плен еще 300.

Что происходило с гражданскими

Согласно другим документам, советские войска 2 мая захватили в плен 34 тыс. немецких солдат и офицеров, пишет РБК. Советское командование также занималось вопросом обеспечения продовольствием жителей Берлина.

В городе ввели карточки. На каждого гражданина выделяли по 3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, 350 г кофе, а также овощи, картофель и молочные продукты. Из документов также следует, что командование оказывало гуманитарную помощь и другим немецким городам, например Дрездену, Штеттину и Хемницу.