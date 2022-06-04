Минобороны РФ показало работу системы «Палантин»

«Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.
Система работает на дальность более 20 км, причем не направленным лучом, а точечно.
«Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру, подчеркнули в ведомстве.
Ранее на Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в российские войска.