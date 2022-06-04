4 июня
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Жизнь

Минобороны РФ показало работу системы «Палантин»

Минобороны России показало работу комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» на Украине.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

«Палантин» блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.


Система работает на дальность более 20 км, причем не направленным лучом, а точечно.

«Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в российские войска.

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