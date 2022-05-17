Эшелон новейших танков Т-90М отправил в войска Уралвагонзавод

На Уралвагонзаводе (входит в госкорпорацию «Ростех») состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в российские войска, сообщает « Звезда ».

Танк Т-90М является наиболее совершенной машиной в семействе Т-90 и самой приспособленной к действиям в условиях современного боя. В ходе работ была полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть.

Танк превосходит своего предшественника, но при этом сохраняет его исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации, говорят на заводе.



Настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин освятил бронемашины, после чего эшелон танков отправился в путь под «Прощание славянки».

«Добро должно всегда уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились. И потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту», — цитирует протоиерея РИА Новости.

На финальном этапе в танки вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы.