Минобороны России купит бийские трубы

Министерство обороны России планирует закупить 25 км трубопровода военной модификации производства бийского НПП «Алтик». Об этом сообщила пресс-служба краевого министрества промышленности и энергетики.

Современный, быстросборно-разборный трубопровод нового поколения позволяет оперативно обеспечить водой и топливом регионы в условиях ЧС, боевых действий и иных сложных условий, рассказывают в ведомстве.

Трубы уже успешно прошли государственные испытания в полевых условиях.

Гражданскую версию продукции принял на опытную эксплуатацию алмазодобывающая компания «Алроса».

Отмечается, что НПП «Алтик» вышло на завершающую стадию подготовки новых производственных площадей для выпуска разработанных изделий, в том числе в соответствие современным ИСО и военным ГОСТам.

Ранее сообщалось, что бийские ученые разработали анальгетик на основе молекулы взрывчатки.