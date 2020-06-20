Минобороны России купит бийские трубы

Современный, быстросборно-разборный трубопровод нового поколения позволяет оперативно обеспечить водой и топливом регионы в условиях ЧС, боевых действий и иных сложных условий, рассказывают в ведомстве.
Трубы уже успешно прошли государственные испытания в полевых условиях.
Гражданскую версию продукции принял на опытную эксплуатацию алмазодобывающая компания «Алроса».
Отмечается, что НПП «Алтик» вышло на завершающую стадию подготовки новых производственных площадей для выпуска разработанных изделий, в том числе в соответствие современным ИСО и военным ГОСТам.
Ранее сообщалось, что бийские ученые разработали анальгетик на основе молекулы взрывчатки.