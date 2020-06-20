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Жизнь

Минобороны России купит бийские трубы

Министерство обороны России планирует закупить 25 км трубопровода военной модификации производства бийского НПП «Алтик». Об этом сообщила пресс-служба краевого министрества промышленности и энергетики.

Трубопровод военной модификации.
Трубопровод военной модификации.
alt-prom.ru

Современный, быстросборно-разборный трубопровод нового поколения позволяет оперативно обеспечить водой и топливом регионы в условиях ЧС, боевых действий и иных сложных условий, рассказывают в ведомстве.

Трубы уже успешно прошли государственные испытания в полевых условиях.

Гражданскую версию продукции принял на опытную эксплуатацию алмазодобывающая компания «Алроса».

Отмечается, что НПП «Алтик» вышло на завершающую стадию подготовки новых производственных площадей для выпуска разработанных изделий, в том числе в соответствие современным ИСО и военным ГОСТам.

Ранее сообщалось, что бийские ученые разработали анальгетик на основе молекулы взрывчатки.

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