Минобороны закупит медали «Участнику военной операции»

На изготовление планируется потратить 645 тыс. рублей. Также ведомство заказало 500 медалей «Участнику миротворческой операции» и 2 тыс. медалей «За боевые заслуги».
Всего за изготовление медалей и нагрудных знаков выделено 9,96 млн руб.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более 9,96 млн рублей. Исполнителя госконтракта выберут 27 августа, пишет znak.com.
Всего планируется закупить 21 вид медалей (почти 18,5 тыс. единиц), шесть видов памятных знаков в виде штандарта, 19 видов знаков отличия в виде креста, более 4,3 тыс. различных бланков удостоверений. Срок поставки не уточняется.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок.