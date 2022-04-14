14 апреля
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Жизнь

Минобороны заявило о возможном ударе по Киеву в случае атаки на Россию

В случае, если украинские войска продолжат попытки диверсий и нанесения ударов по российской территории, армия РФ нанесет удар в том числе и в Киеве, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
vk.com/mil

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал Конашенков.

Ранее ряд приграничных с Украиной российских регионов, в том числе Белгородская область, объявили «желтый» уровень террористической опасности.

Такие меры были приняты с целью защиты жителей Крыма на фоне проведения спецоперации и возможных провокаций со стороны ВСУ, добавляют «Известия».

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