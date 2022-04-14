Минобороны заявило о возможном ударе по Киеву в случае атаки на Россию

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал Конашенков.
Ранее ряд приграничных с Украиной российских регионов, в том числе Белгородская область, объявили «желтый» уровень террористической опасности.
Такие меры были приняты с целью защиты жителей Крыма на фоне проведения спецоперации и возможных провокаций со стороны ВСУ, добавляют «Известия».