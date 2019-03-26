Минпросвещения РФ заинтересовалось увольнением барнаульской учительницы

Министерство просвещения России поручило детально разобраться в ситуации, в которую попала учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова. Педагог утверждает, что в школе на нее начали оказывать давление и вынудили уволиться. Мэрия опровергает эту информацию, пишет «Интерфакс».

Министерство просвещения поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в причинах конфликта в барнаульской школе № 13. В ведомстве подчеркнули, что руководству учреждения нужно налаживать связи между учителями и родителями, а не провоцировать конфликты.

В администрации города говорят, что фактов давления на Кувшинникову для принятия вынужденного решения об увольнении не нашли.

«Более того, руководство школы уговаривало ее остаться — дети в сложном положении, нужно хотя бы завершить с ними четверть. Но она приняла сама такое решение. Ни в комитет, ни к руководству школу, где учится ее сын, от нее не поступало обращений о его якобы травле после ее увольнения», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии подчеркнули, что директор школы корректно объясняла, что не все могут понять «такие фото». «Но учитель приняла решение сама, оно стало неожиданным. Ее просили и просят остаться», — добавил представитель администрации.

За уволившуюся учительницу ранее заступился министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Он пообещал, что без работы педагог не останется. Сама Кувшинникова говорит, что ее уже пригласили работать в частную школу.