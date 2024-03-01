1 марта
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Жизнь

Минтранс: в Алтайском крае установят комплекс весогабаритного контроля

Такой комплекс собираются установить в Локтевском районе, об этом сообщил региональный Минтранс.

Пункт весового контроля
Пункт весового контроля
altairegion22.ru

Работы будут проводиться на автомобильной дороге А-322-Горняк-Староалейское. Стоимость работ составит более 33 млн рублей.

В течение первых трех месяцев комплекс будет работать в тестовом режиме. В случае, если никаких недочетов выявить не удастся, его переведут в постоянный режим работы.

Установка позволит фиксировать нарушения параметров предельно допустимых нагрузок на дорожное покрытие в автоматическом режиме и определять транспортные средства, которые выезжают на встречную полосу, нарушают скоростной режим и пересекают дорожную разметку.

Для фиксирования нарушение прерывать движение не потребуется.

В том числе, собираются отремонтировать участок дороги протяженностью 2 км. И установить комплекс весогабаритного контроля на обновленную дорогу.

В настоящее время таких комплексов в регионе 15. Они необходимы для сохранения дорожного полотна и выявления нарушителей ПДД.

Ранее сообщалось, что такой комплекс установили на федеральных дорогах.

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