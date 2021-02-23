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Жизнь

Минтруд поменяет расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

В министерстве труда РФ разработали проект постановления, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Об этом сообщила «Российская газета».

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации, так как предлагается включить в стаж периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

То есть в стаж войдет период, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Пока такие периоды обучения не входят в общий стаж, необходимый для досрочной пенсии.

Изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и так далее.

Ранее стало известно, как вырастут пенсии в Алтайском крае с 1 апреля.

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