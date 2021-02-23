Минтруд поменяет расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

В министерстве труда РФ разработали проект постановления, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Об этом сообщила « Российская газета ».

Изменения коснутся тех сотрудников, которым для работы постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации, так как предлагается включить в стаж периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

То есть в стаж войдет период, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Пока такие периоды обучения не входят в общий стаж, необходимый для досрочной пенсии.

Изменения могут затронуть медиков, педагогов, работников общественного транспорта и так далее.

Ранее стало известно, как вырастут пенсии в Алтайском крае с 1 апреля.