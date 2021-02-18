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Жизнь

Как вырастут пенсии в Алтайском крае с 1 апреля

1 апреля социальные пенсионные выплаты проиндексируют на 2,6%, пишет «Алтайская правда». Повышение коснется 78 тыс. алтайских пенсионеров.

Пожилая женщина, пенсия, ключи.
Пожилая женщина, пенсия, ключи.
СС0

Средний размер социальной пенсии составит 9,9 тыс. рублей (сейчас — 9 621,33 рублей).

После индексации, например, детям-инвалидам будут платить 16 тыс., а инвалидам детства — 11,5 тыс. рублей.

Страховая пенсия по старости в Алтайском крае в 2021 году увеличилась в среднем на 788 рублей до 15,3 тыс. рублей. Индексация с 1 января коснулась 561 тыс. неработающих пенсионеров.

Ранее altapress.ru узнал, что количество пенсионеров, которых обслуживает алтайское отделение ПФР, сократилось в 2020 году на 15 тыс., при этом количество умерших пенсионеров оказалось на 4,5 тыс. больше, чем годом раньше.

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