Как вырастут пенсии в Алтайском крае с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии составит 9,9 тыс. рублей (сейчас — 9 621,33 рублей).
После индексации, например, детям-инвалидам будут платить 16 тыс., а инвалидам детства — 11,5 тыс. рублей.
Страховая пенсия по старости в Алтайском крае в 2021 году увеличилась в среднем на 788 рублей до 15,3 тыс. рублей. Индексация с 1 января коснулась 561 тыс. неработающих пенсионеров.
Ранее altapress.ru узнал, что количество пенсионеров, которых обслуживает алтайское отделение ПФР, сократилось в 2020 году на 15 тыс., при этом количество умерших пенсионеров оказалось на 4,5 тыс. больше, чем годом раньше.