Минтруд заявил о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Минтруд напомнил, что решение отправить работника в отпуск без сохранения зарплаты и против его согласия может закончиться судом и вниманием со стороны прокуратуры.
«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — подчеркнули в министерстве.
Отпуск за свой счет работник может взять только инициативно, а если работодатель настаивает, чтобы работник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию.
Напомним, во всех регионах России ввели карантинные меры против распространения коронавируса.
После этого работодатели начали отправлять сотрудников в отпуск за свой счет. Некоторых и вовсе понуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее в Минтруде разъяснили порядок оплаты труда в нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля.