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Жизнь

Минтруд заявил о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Работодатели не имеют права отправлять работника в неоплачиваемый отпуск по собственной инициативе, пишет РБК.

Смешные снимки с отпуска.
Смешные снимки с отпуска.
www.novate.ru

Минтруд напомнил, что решение отправить работника в отпуск без сохранения зарплаты и против его согласия может закончиться судом и вниманием со стороны прокуратуры.

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — подчеркнули в министерстве.

Отпуск за свой счет работник может взять только инициативно, а если работодатель настаивает, чтобы работник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию.

Напомним, во всех регионах России ввели карантинные меры против распространения коронавируса.

После этого работодатели начали отправлять сотрудников в отпуск за свой счет. Некоторых и вовсе понуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее в Минтруде разъяснили порядок оплаты труда в нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля.

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