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Жизнь

Минусовая температура ударит по Алтайскому краю в канун Дня России. Объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют заморозки в Алтайском крае в канун Дня России, объявлено штормовое предупреждение.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

«11 июня местами на территории Алтайского края ожидаются заморозки до минус 1 градуса», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Такое понижение температуры будет неповсеместным и, в первую очередь, прогнозируется в северо-восточных и предгорных районах в ночные и утренние часы.

Дневные температуры в пятницу, 11 июня, в регионе составят +19…+24 градуса. В крае будет преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что ряд регионов Сибири переживет мощные заморозки. Наиболее сильными они ожидаются в Томской и Омской областях.

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