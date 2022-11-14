Минюст будет выкладывать персональные данные иноагентов в свободный доступ

Изменения вступят в силу 1 декабря вместе с новым законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Помимо ФИО и даты включения в реестр Минюст разместит на своем сайте ИНН, СНИЛС, дату и основание включения в список с конкретными нормами закона. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Также «новый закон» подразумевает создание единого реестра иноагентов вместо существующих четырех.
Ранее иноагента Максима Галкина призвали лишить родительских прав.