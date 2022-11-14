14 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Минюст будет выкладывать персональные данные иноагентов в свободный доступ

В России утвердили перечень сведений об иноагентах, которые должны публиковаться на сайте Минюста, передают РИА Новости.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Изменения вступят в силу 1 декабря вместе с новым законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Помимо ФИО и даты включения в реестр Минюст разместит на своем сайте ИНН, СНИЛС, дату и основание включения в список с конкретными нормами закона. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Также «новый закон» подразумевает создание единого реестра иноагентов вместо существующих четырех.

Ранее иноагента Максима Галкина призвали лишить родительских прав.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость