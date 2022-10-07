Лишить Максима Галкина* родительских прав призвал юрист

Юрист и общественный деятель Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с требованием лишить шоумена Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) родительских прав, сообщает « ФАН ».

По мнению юриста, Галкин якобы может «причинить психический ущерб» своим детям из-за «гомосексуальности» и несогласия с проводимой спецоперацией России на Украине.

В ведомстве зарегистрировали обращение юриста и перенаправили в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру.

Михайлов также обратился в прокуратуру РФ Москвы с просьбой проверить Галкина на уплату налогов «из-за несоответствия его доходов и расходов на строительство замка в деревне Грязь», пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. Напомним, Максим Галкин решил продать свой замок в деревне Грязь. Супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости. Звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов