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Минздрав объяснил, почему не платят «ковидные» добавки бийским врачам

Бийская центральная городская больница не является ковидным госпиталем, поэтому доплаты врачам за работу с инфицированными коронавирусом не полагаются, но медики получают надбавку за риск. Так объяснили «Бийскому рабочему» в минздраве региона после того, как врачи больницы пожаловались на отсутствие всякой помощи.

Скорая помощь у Бийской городской больницы.
Скорая помощь у Бийской городской больницы.
Скриншот видео Бийское телевидение

Федеральные выплаты работникам инфекционного отделения положены только по одному из двух постановлений правительства РФ — за потенциальный риск инфицирования. Такую надбавку получают врачи скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений, стационаров и так далее.

Выплаты по второму постановлению предназначаются только тем специалистам, которые работают в ковидных госпиталях, подчеркнули в ведомстве.

В минздраве рассматривается возможность развертывания на базе ЦГБ Бийска ковидного госпиталя при необходимости. В этом случае медики точно будут получать фиксированные доплаты по обоим федеральным документам.

Как сообщалось ранее, отделение еще в начале пандемии перепрофилировали под провизорный госпиталь. Врачи не выдерживают нагрузки и отказываются выходить в дежурные ночные смены.

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