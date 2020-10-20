Минздрав объяснил, почему не платят «ковидные» добавки бийским врачам

Федеральные выплаты работникам инфекционного отделения положены только по одному из двух постановлений правительства РФ — за потенциальный риск инфицирования. Такую надбавку получают врачи скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений, стационаров и так далее.
Выплаты по второму постановлению предназначаются только тем специалистам, которые работают в ковидных госпиталях, подчеркнули в ведомстве.
В минздраве рассматривается возможность развертывания на базе ЦГБ Бийска ковидного госпиталя при необходимости. В этом случае медики точно будут получать фиксированные доплаты по обоим федеральным документам.
Как сообщалось ранее, отделение еще в начале пандемии перепрофилировали под провизорный госпиталь. Врачи не выдерживают нагрузки и отказываются выходить в дежурные ночные смены.