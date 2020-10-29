Минздрав объяснил запрет медикам публично высказывать «досужие вымыслы» про COVID-19

Ранее стало известно о запрете Минздрава РФ публично говорить о коронавирусе. В медучреждения страны разослали соответствующие письма с требованиям к медикам согласовывать любые публичные комментарии о коронавирусе.
Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, россияне должны иметь доступ к достоверной информации, а не к «досужим вымыслам».
Он отметил, что в названии многих учреждений и в статусе специалистов указывают принадлежность к Минздраву России — и в этом проблема.
«Едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства», — подчеркнул Кузнецов.
Это приводит к появлению различных домыслов и прогнозов по коронавирусу, которые порой диаметрально противоположные.
К примеру, одни эксперты рекомендуют носить перчатки, другие отрицают существование лекарства от COVID-19, третьи советуют принимать антибиотики для профилактики, которые эффективны лишь при ряде осложнений.
Кузнецов также подчеркнул, что врачам не запрещают комментировать различные аспекты своей работы, в том числе проблемные.
Напомним, ранее в Instagram минздрава Алтайского края пропала возможность комментировать посты.