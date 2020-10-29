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Жизнь

Минздрав объяснил запрет медикам публично высказывать «досужие вымыслы» про COVID-19

В Минздраве пояснили свое решение о том, что медицинские эксперты должны предварительно согласовывать с ведомством свои заявления для прессы, сообщает РИА «Новости».

Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра.
Встреча министра здравоохранения Алтайского края с врачами Диагностического центра.
Дмитрий Лямзин.

Ранее стало известно о запрете Минздрава РФ публично говорить о коронавирусе. В медучреждения страны разослали соответствующие письма с требованиям к медикам согласовывать любые публичные комментарии о коронавирусе.

Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, россияне должны иметь доступ к достоверной информации, а не к «досужим вымыслам».

Он отметил, что в названии многих учреждений и в статусе специалистов указывают принадлежность к Минздраву России — и в этом проблема.

«Едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства», — подчеркнул Кузнецов.

Это приводит к появлению различных домыслов и прогнозов по коронавирусу, которые порой диаметрально противоположные.

К примеру, одни эксперты рекомендуют носить перчатки, другие отрицают существование лекарства от COVID-19, третьи советуют принимать антибиотики для профилактики, которые эффективны лишь при ряде осложнений.

Кузнецов также подчеркнул, что врачам не запрещают комментировать различные аспекты своей работы, в том числе проблемные.

Напомним, ранее в Instagram минздрава Алтайского края пропала возможность комментировать посты.

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