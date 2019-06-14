Минздрав отреагировал на слова Малышевой о «детях-кретинах»

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью RT прокомментировал высказывание телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» назвала умственно отсталых детей кретинами.

Брюн подтвердил, что термин «кретин» может использоваться для обозначения степени умственной отсталости. Однако он отметил, что термин несколько устарел.

«Что касается кретинизма, это довольно устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. <…> Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», — сказал Брюн.

Что говорит Малышева

В беседе с журналистом RNS Елена Малышева посоветовала позвонившему изучить первоисточник, прежде чем делать выводы. «Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно?» — приводит слова телеведущей издание.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Малышева заявила, что позвонившие ей журналисты «стали жертвами обмана».

Что произошло

В программе про заболевания, которые могут вызвать слабоумие, телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», пояснив, что речь идет о диагнозе, а в заставке было написано «Мой ребенок — идиот».

На это резко отреагировала ассоциация «Аутизм-регионы», которая посчитала недопустимым использовать подобную лексику и опубликовала заявление главного детского психиатра Москвы Анны Портновой, где говорится, что для обозначения степени умственной отсталости в мире сегодня используется другая терминология.

Несколько психиатров заявили, что слова «кретин» и «идиот» — медицинские термины, не несущими в себе оскорбительного подтекста, пишет РИА Новости.