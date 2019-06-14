Малышева назвала больных детей «идиотами» и «кретинами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале назвала больных детей «кретинами» и «идиотами». Это возмутило общественность — ассоциация «Аутизм-регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики, сообщает РИА Новости.

Во время программы телеведущая предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины». Она отметила, что термин «кретин» — медицинский и определяет «степень умственной отсталости». В заставке программы было написано «Мой ребенок — идиот», отмечает агентство.

После этого ассоциация «Аутизм-регионы» написала на свой странице в социальной сети, что считает недопустимым использование подобной лексики. «Это является нарушением прав, унижением достоинства и актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями. Ассоциация „Аутизм — Регионы“ выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью», — пишет организации в Facebook.

Представители организации привели слова главного детского психиатра Москвы, руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского, доктора медицинских наук Анны Портновой, которая сказала, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, и для обозначения степени умственной отсталости используется другая терминология.

Ранее российский врач-остеопат Дмитрий Мохов обвинил ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву в непрофессионализме и пожаловался на нее директору Первого канала Константину Эрнсту.