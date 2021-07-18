Минздрав прокомментировал слухи о нехватке кислорода в больницах Алтайского края

Дефицита кислорода в ковидных госпиталях Алтайского края нет, заявили в региональном минздраве.

Как сообщили в паблике «Барнаул 22», ранее в социальных сетях появились данные о том, что сразу на двух заводах по производству кислорода в регионе произошли поломки.

В краевом министерстве здравоохранения по этому поводу сообщили, что факты аварий на заводах-поставщиках кислорода периодически действительно фиксируются. При этом в ведомстве подчеркнули — дефицита кислорода в настоящее время в ковидных госпиталях края нет.

«Сегодня содействие в организации поставок мед. кислорода из других субъектов оказывает Министерство промышленности и торговли РФ. В Алтайский край поставки осуществляются из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Также в регионе мобилизованы собственные производственные мощности — это АО „Алтайстройдеталь“, АО „Алтайский Химпром“. Таким образом, ежедневно в ковидные госпитали региона поступает 39 тонн кислорода для лечения пациентов с коронавирусом и вирусной пневмонией», — отметили в минздраве.

Кроме того, производители обещают нарастить объемы производства в случае увеличения потребности кислорода.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 268 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 человек скончались.