Минздрав прокомментировал сообщение о больших очередях в заринских больницах

Как сообщают в минздраве, у большинства пациентов симптомы ОРВИ и высокая температура. Невозможно закрепить за каждым болеющим отдельного врача, чтобы провести осмотр сразу по приходе в больницу.
«Нагрузка на медицинских работников сейчас увеличилась, причем медики тоже болеют и уходят на больничный», — подчеркивают в ведомстве.
При этом пациентов принимают в кабинетах неотложной помощи в порядке очереди. Никому в приеме не отказывают.
В поликлинике Центральной городской больницы Заринска детей принимают три педиатра и заведующий поликлиникой. В фильтр-боксе работают четыре фельдшера, они проводят первичный осмотр пациентов.
Взрослых принимают три терапевта и два фельдшера в кабинете неотложной медпомощи. Также один специалист выезжает на дом. Бригады неотложной помощи выезжают на вызов к детям.
К врачам можно записаться через Госуслуги, инфоматы, регистратуру и колл-центр.
Расписание на плановый прием к врачам формируют на 14 дней вперед. Неотложная медицинская помощь оказывается в день обращения в поликлинику.
«Мы призываем жителей Алтайского края отнестись к ситуации с пониманием и внести свой вклад в стабилизацию обстановки — не забывайте носить маски и по возможности избегайте места массового скопления людей», — призывают в ведомстве.
Ранее жители Заринска пожаловались на огромные очереди в больнице из-за всплеска гриппа и ОРВИ. По их словам, дети от усталости лежали на полу.
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