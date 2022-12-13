«Неужели нельзя было предотвратить?»: жители алтайского города пожаловались на многочасовые очереди к врачам и попросили помощи у мэрии, минздрава и губернатора

Жители Заринска пожаловались на огромные очереди в больнице из-за всплеска гриппа и ОРВИ, передает газета «Наш Заринск».

Как рассказали жители Заринска, в больницах не протолкнуться. Часами дети лежат и сидят на полу, мамы держат младенцев на руках и тоже стоят. В учреждении нет лавочек.

У многих серьезные симптомы гриппа и ОРВИ.

«Неужели никак нельзя было предупредить и предотвратить? Помогите нам! Кто-нибудь! Мы устали!», — пишет жительница Заринска.

В комментариях люди делятся похожими историями. Некоторые заходили к врачам уже внаглую, потому что им нужно было только получить справку о том, что пациент здоров.

Ранее огромная очередь в поликлинику собралась в Барнауле, горожане недовольны.