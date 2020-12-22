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Минздрав сообщил, когда будет третья волна коронавируса в Алтайском крае

Третья волна коронавируса в Алтайском крае ожидается в феврале-марте 2021 года, считают в региональном министерстве здравоохранения.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

Это время сезонного подъема гриппа и ОРВИ, поэтому эпидемиологи прогнозируют третью волну именно на этот период.

«Для предотвращения этого массово вакцинированы против гриппа 52% населения Алтайского края. Начата и вакцинация против коронавирусной инфекции — на сегодня в край поступило более 3,2 тыс. доз вакцины, напомним — первыми вакцинируются медики, так как они наиболее подвержены риску инфекции», — сообщил краевой минздрав.

Больницы и поликлиники будут работать и в новогодние каникулы, в том числе — проводить вакцинацию, добавили в ведомстве.

К третьей волне коечный фонд будет формироваться в зависимости от потребности. Максимальное количество может достичь почти 6 тыс. мест.

Ранее сообщалось, что в 2021 году власти Алтайского края планируют привить от коронавируса 30,4% населения региона.

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