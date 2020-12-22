Минздрав сообщил, когда будет третья волна коронавируса в Алтайском крае

Это время сезонного подъема гриппа и ОРВИ, поэтому эпидемиологи прогнозируют третью волну именно на этот период.

«Для предотвращения этого массово вакцинированы против гриппа 52% населения Алтайского края. Начата и вакцинация против коронавирусной инфекции — на сегодня в край поступило более 3,2 тыс. доз вакцины, напомним — первыми вакцинируются медики, так как они наиболее подвержены риску инфекции», — сообщил краевой минздрав.