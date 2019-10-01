Мир не готов осознать, что есть жизнь на Марсе. Установлена дата «революции»

Жизнь на Марсе могут обнаружить уже в течение 2 лет, но мир не готов к последствиям этого революционного открытия, предупредил доктор Джим Грин, ведущий астроном NASA, пишет Independent.

Ровер NASA и ESA сможет найти следы жизни на Красной планете уже через несколько месяцев после запланированной высадки в марте 2021 года, рассказал астроном.

Марсоход «Розалинд Франклин» <известный раньше как «ЭкзоМарс"> будет бурить поверхность планеты на глубину до 2 метров для поиска органических соединений и биомаркеров.

Их обнаружение будет сравнимо с открытием Николаем Коперником в XVI веке того факта, что Земля вращается вокруг Солнца.

«Это положит начало новому мышлению. Я не думаю, что мы готовы к результатам», — цитирует слова ученого The Sunday Telegraph.

Открытие жизни на Марсе поставит перед исследователями абсолютно новые вопросы.

Новые вопросы

Может ли жизнь перемещаться с планеты на планету. И — что общего у земной и марсианской жизни, где она зародилась первой, пишет mail.ru.

Планеты

Планеты, которые ранее считались необитаемыми, когда-то имели подходящие условия для зарождения жизни. К тому же ученые постоянно находят новые планеты за пределами Солнечной системы, которые потенциально могут быть пригодны для жизни.

Комментарии

Комментаторы живо откликнулись на сообщение: «Главное не где появилась первой, а как? Где — это вопрос 20-й. А вот как неживое становится живым?! На этот вопрос ответа, до сих пор не существует. Только умоляю, библию мне цитировать не надо. Она тоже не даёт никакого ответа, на это вопрос», «Значит, NASA заключило новый договор с Голливудом, мультфильм о «высадке на Марс» теперь будет более сложным и содержательным по сравнению с «высадкой на Луну»».

Микрочип на Красную Планету

Между тем барнаулец Тимофей Кузнецов указал свое имя на микрочипе, который доставил на Марс спускаемый сейсмограф NASA. Об этом молодой человек сообщил на личной странице в социальной сети.

«По заявке на сайте NASA мое имя в числе сотен тысяч других было добавлено на кремниевую пластину путем микрогравировки и закреплено на спускаемый сейсмограф InSingh, который в ноябре прошлого года успешно приземлился на поверхность Марса», — пишет Тимофей Кузнецов.

В 2020 году планируется запуск марсохода, а его прибытие на соседнюю планету планируется весной 2021 года. На борту, в том числе, будет микрочип с именами обычных людей. Чтобы попасть в этот список, желающие могут заполнить анкету на сайте NASA.