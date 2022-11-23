24 ноября
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Жизнь

Мир по спирали. Рассказываем о трех интересных открытиях итальянского математика в Международный день Фибоначчи

Глаза цепляются за что-то красивое: ракушка улитки, цветок или винтовая лестница. Altapress.ru рассказывает о трех новшествах итальянского математика Леонардо Пизанского, которые объясняют тягу к гармоничным вещам и не только.

Золотое сечение.
Золотое сечение.
unsplash.com

1. Последовательность Фибоначчи

Она заключается в том, что начиная с 1, 1, 2, 3, 5, последовательность Фибоначчи создается путем сложения двух предыдущих чисел, чтобы получить следующее.

2. «Золотое число» или как его называют «Золотое сечение»

Это открытие тесно связано с рядом Фибоначчи. Если разделить два последовательных числа в нем, например 144/89, то получится число 1,618, которое называется «Золотое число» или «Золотое сечение». Пропорция числа считается эстетически приятной для человеческого глаза.

Числа Фибоначчи.
Числа Фибоначчи.
unsplash.com

Справка

Международный день Фибоначчи отмечают ежегодно 23 ноября с 1202 года, потому что когда дата написана в формате mm / dd (11/23), цифры в дате образуют последовательность Фибоначчи: 1,1,2,3.

3. Ввел в римскую систему исчисления индо-арабские цифры

Леонардо Пизанский внёс в обиход арабские цифры и знак нуля. Также он внедрял и проповедовал использование десятичной системы счисления. Так европейская цивилизация отказалась от римских цифр и перешла к современному исчислению.

Свое открытие он опубликовал в книге «Liber Abaci» в 1202 году.

Факт

Золотое сечение, пропорция, связанная с последовательностью Фибоначчи и часто встречающаяся в природе, составляет примерно 1 к 1,6. Это соотношение проявляется в ветвлении деревьев, распределении семян в ягодах, спиральных рукавах галактик и многих других естественных и созданных человеком вещах.

Золотое сечение.
Золотое сечение.
unsplash.com
Золотое сечение.
Золотое сечение.
unsplash.com
Золотое сечение.
Золотое сечение.
unsplash.com
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