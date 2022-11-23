Мир по спирали. Рассказываем о трех интересных открытиях итальянского математика в Международный день Фибоначчи

Глаза цепляются за что-то красивое: ракушка улитки, цветок или винтовая лестница. Altapress.ru рассказывает о трех новшествах итальянского математика Леонардо Пизанского, которые объясняют тягу к гармоничным вещам и не только.

1. Последовательность Фибоначчи

Она заключается в том, что начиная с 1, 1, 2, 3, 5, последовательность Фибоначчи создается путем сложения двух предыдущих чисел, чтобы получить следующее.

2. «Золотое число» или как его называют «Золотое сечение»

Это открытие тесно связано с рядом Фибоначчи. Если разделить два последовательных числа в нем, например 144/89, то получится число 1,618, которое называется «Золотое число» или «Золотое сечение». Пропорция числа считается эстетически приятной для человеческого глаза.

Числа Фибоначчи. unsplash.com

Справка Международный день Фибоначчи отмечают ежегодно 23 ноября с 1202 года, потому что когда дата написана в формате mm / dd (11/23), цифры в дате образуют последовательность Фибоначчи: 1,1,2,3.

3. Ввел в римскую систему исчисления индо-арабские цифры

Леонардо Пизанский внёс в обиход арабские цифры и знак нуля. Также он внедрял и проповедовал использование десятичной системы счисления. Так европейская цивилизация отказалась от римских цифр и перешла к современному исчислению.

Свое открытие он опубликовал в книге «Liber Abaci» в 1202 году.