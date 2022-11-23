Мир по спирали. Рассказываем о трех интересных открытиях итальянского математика в Международный день Фибоначчи

1. Последовательность Фибоначчи
Она заключается в том, что начиная с 1, 1, 2, 3, 5, последовательность Фибоначчи создается путем сложения двух предыдущих чисел, чтобы получить следующее.
2. «Золотое число» или как его называют «Золотое сечение»
Это открытие тесно связано с рядом Фибоначчи. Если разделить два последовательных числа в нем, например 144/89, то получится число 1,618, которое называется «Золотое число» или «Золотое сечение». Пропорция числа считается эстетически приятной для человеческого глаза.
Справка
Международный день Фибоначчи отмечают ежегодно 23 ноября с 1202 года, потому что когда дата написана в формате mm / dd (11/23), цифры в дате образуют последовательность Фибоначчи: 1,1,2,3.
3. Ввел в римскую систему исчисления индо-арабские цифры
Леонардо Пизанский внёс в обиход арабские цифры и знак нуля. Также он внедрял и проповедовал использование десятичной системы счисления. Так европейская цивилизация отказалась от римских цифр и перешла к современному исчислению.
Свое открытие он опубликовал в книге «Liber Abaci» в 1202 году.
Факт
Золотое сечение, пропорция, связанная с последовательностью Фибоначчи и часто встречающаяся в природе, составляет примерно 1 к 1,6. Это соотношение проявляется в ветвлении деревьев, распределении семян в ягодах, спиральных рукавах галактик и многих других естественных и созданных человеком вещах.