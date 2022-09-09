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Жизнь

Мишка Дикси. Раненого белого медведя спасли и назвали в честь сибирского поселка

Белого медведя, найденного с тяжелыми ранами на севере Красноярского края, спасли. Его поместили в Московский зоопарк и назвали Диксоном — в честь поселка, где его нашли. А также определили его настоящий пол. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал главы Росприроднадзора.

Белый медведь.
Белый медведь.
kremlin.ru

Три дня назад раненого белого медведя нашли в поселке Диксон в Красноярском крае. У животного были раны от огнестрельного оружия и ножевые порезы на задних лапах. Его спасли московские специалисты, которые доставили хищника сначала в Норильск, а затем в столицу.

«Спасенный мишка чувствует себя лучше, у него отличный аппетит, ночь провел спокойно. В зоопарке ему уже дали имя — Диксон. Сотрудники создают мишке комфортные условия: помыли клетку, а когда наполняли поилку водой, медведь решил окунуться в нее мордой», — написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

У хищника положительная динамика по здоровью. Однако задние лапы по-прежнему обездвижены. Ветеринары делают все, чтобы помочь животному.

При спасении медведя выяснилось, что это не медведица — как сообщалось ранее — а самец.

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