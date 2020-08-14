Мишустин нашел на Дальнем Востоке не только разгильдяйство, но и фиолетовый цветочек

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже несколько дней находится на Дальнем Востоке, куда он с командой прилетел, чтобы обсудить социально-экономическое развитие макрорегиона.

На Камчатке премьер прокомментировал врачам ситуацию со строительством новой больницы, которая попросту «высасывает деньги», рассказали в Telegram-канале «Другой Беляков».

«Закончил институт, приехал сюда, мне обещали, что будет новая больница… больницы нет. Работаю в старой больнице 1956 года постройки», — пожаловался анестезиолог-реаниматолог.

Мишустин ответил, что ему понятны жалобы медиков. Более того, он и сам возмущен постоянными срывами сроков сдачи новой больницы.

«Страшно за то бездействие и разгильдяйство, которые в течение многих лет происходили по поводу строительства больницы. Мы разбирались в правительстве детально по тому как, собственно говоря, складывалась история», — отметил премьер.

Михаил Мишустин на Дальнем Востоке. кадр из видео t. me/dbelyakov.

Мишустин рассказал, что проектирование больницы начали еще в 2011 году — деньги в бюджет заложили, но за почти десять лет практически ничего не построили.

«Потом с 2013 года обещания. И деньги, которые так или иначе были заложены в строительство новой инфраструктуры, почему-то оттуда исчезали. Очень много безалаберности было у подрядчиков, которые просто ничего не успевали сдавать. Только в 2019 году, вы видели, 2,5 млрд также сняли с этой больницы. Это какое-то наваждение», — недоумевает премьер.

Председатель правительства отметил, что на сегодня стоимость нового корпуса больницы — 13,9 млрд рублей. Он пообещал, что проект он возьмет на особый контроль вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и Минстроем РФ.

Помимо Камчатки Мишустин побывал на Чукотке, где его заинтересовали растения, сообщает в своем Twitter «Кремлевский пул РИА». К примеру, там он нашел фиолетовый цветочек — сорвал и подарил.

На Чукотке не так легко добыть цветы, но Мишустин нашелся и нашел pic.twitter.com/YCwU2Fi8LS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020



В Анадыре премьер-министра заинтересовал базилик. Сам он пробовать представителя флоры не стал, отдал министру финансов Антону Силуанову — чиновник понюхал.

«Посмотрите какой у нас запах… базилик. Пробуйте, пожалуйста… не попробуйте, а понюхайте. Нюхайте!» — сказала счастливая женщина и протянула Мишустину несколько лепестков.

Мишустина в Анадыре заинтересовал базилик: "Можно попробовать, да? Антон Германович, попробуйте" pic.twitter.com/WxDjNjHZkr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020



Ранее Мишустин во время посещения больницы на Чукотке предложил министрам проверить зрение, чтобы увидеть «новые объекты и инвестиции».