Мишустин расширил перечень услуг, которые можно будет получать в МФЦ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым дополняется перечень услуг, предоставляемых гражданам России в МФЦ. Документ уже опубликован на сайте кабмина.

Перечень госуслуг, доступных в многофункциональных центрах расширен на две позиции. Необходимые для этого документы утвердило правительство.

Как отмечается в пояснительной записке, в МФЦ теперь можно, к примеру, обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки.

Услуга предусматривает прием документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации. До этого лицензии выдавали в Госавтодорнадзоре.

Также в МФЦ будут принимать заявления на оказание финансовой помощи от граждан, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Ранее для получения таких выплат нужно было обращаться в местные администрации.