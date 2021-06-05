Мишустин расширил перечень услуг, которые можно будет получать в МФЦ

Перечень госуслуг, доступных в многофункциональных центрах расширен на две позиции. Необходимые для этого документы утвердило правительство.
Как отмечается в пояснительной записке, в МФЦ теперь можно, к примеру, обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки.
Услуга предусматривает прием документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации. До этого лицензии выдавали в Госавтодорнадзоре.
Также в МФЦ будут принимать заявления на оказание финансовой помощи от граждан, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Ранее для получения таких выплат нужно было обращаться в местные администрации.