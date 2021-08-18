Мишустин разыграет 100 млн рублей среди вакцинированных россиян

Вакцинированные россияне смогут к Новому году получить по 100 тыс. рублей, если победят в розыгрыше, сообщает правительство России.

В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса.

«Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В розыгрыше призов смогут принять участие граждане старше 18 лет», — говорится в сообщении.

Мероприятие проведут с 1 сентября по 1 декабря 2021 года — на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Всего определят 1000 победителей, каждый получит по 100 тыс. рублей. В общей сумме — 100 млн рублей.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае могут разыграть машины или квартиры, чтобы стимулировать на вакцинацию, но начали с велосипеда.