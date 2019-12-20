Мысли о праздниках снижают производительность россиян, считают эксперты

Производительность труда офисных работников может немного снизиться из-за мыслей о Новом годе, а вот на сотрудниках сферы услуг это мало повлияет, рассказали опрошенные РИА «Новости» эксперты.

По мнению профессора кафедры труда и соцполитики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, у работников заводов и материального производства будет обычная производительность труда.

«Будет обычный день, может быть, слегка менее производительный, в связи с тем, что у людей все-таки мысли будут заняты больше вечером, подготовкой к вечеру. А для других сфер, где нет четкого нормирования труда, там, конечно, будут в большей мере моменты, связанные с игнорированием своих должностных функций и перенесением их на будущее», — уверен Щербаков.

Завкафедрой экономики труда и персонала МГУ, доктор экономических наук Татьяна Разумова также считает, что работники торговли, сферы обслуживания и ответственные за безопасность и жизнеобеспечение уже привыкли к графику в праздники и выходные дни, поэтому работа 31 декабря никак не отразится на их эффективности.

Что касается сокращение производительности, то, по ее мнению, это нестрашно, потому что, как правило, сотрудники заранее готовятся к закрытию всех должностных вопросов: сдают итоговые отчеты, готовят необходимые документы и делают наработки на следующий год.

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Поэтому небольшая расслабленность не скажется на общих результатах работы.

По словам Разумовой, работодатель вполне может предложить своим сотрудникам удаленный формат работы 31 декабря, который позволит людям насладиться Новым годом и поздравить своих родных и не повредит их работе.

«Руководитель понимает, что его сотрудники ничего выдающегося не сделают, если их пригнать на работу, но и ничего плохого не случится, если они в этот день на работу не выйдут», — заключила Разумова.

Причем, по ее мнению, речь идет не только о 31 декабря, а о любом другом предпраздничном дне.