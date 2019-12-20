Мысли о праздниках снижают производительность россиян, считают эксперты

По мнению профессора кафедры труда и соцполитики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, у работников заводов и материального производства будет обычная производительность труда.
«Будет обычный день, может быть, слегка менее производительный, в связи с тем, что у людей все-таки мысли будут заняты больше вечером, подготовкой к вечеру. А для других сфер, где нет четкого нормирования труда, там, конечно, будут в большей мере моменты, связанные с игнорированием своих должностных функций и перенесением их на будущее», — уверен Щербаков.
Завкафедрой экономики труда и персонала МГУ, доктор экономических наук Татьяна Разумова также считает, что работники торговли, сферы обслуживания и ответственные за безопасность и жизнеобеспечение уже привыкли к графику в праздники и выходные дни, поэтому работа 31 декабря никак не отразится на их эффективности.
Что касается сокращение производительности, то, по ее мнению, это нестрашно, потому что, как правило, сотрудники заранее готовятся к закрытию всех должностных вопросов: сдают итоговые отчеты, готовят необходимые документы и делают наработки на следующий год.
Поэтому небольшая расслабленность не скажется на общих результатах работы.
По словам Разумовой, работодатель вполне может предложить своим сотрудникам удаленный формат работы 31 декабря, который позволит людям насладиться Новым годом и поздравить своих родных и не повредит их работе.
«Руководитель понимает, что его сотрудники ничего выдающегося не сделают, если их пригнать на работу, но и ничего плохого не случится, если они в этот день на работу не выйдут», — заключила Разумова.
Причем, по ее мнению, речь идет не только о 31 декабря, а о любом другом предпраздничном дне.