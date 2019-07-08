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8 июля 24°C

«Как на юге Франции». Митя Фомин и Лена Летучая поделились впечатлениями от Алтая

Митя Фомин и Лена Летучая поделились в соцсетях снимками из экспедиции по Республике Алтай. Звезды приезжали с волонтерской миссией WWF, чтобы помочь сотрудникам Сайлюгемского национального парка в работе по спасению редких животных.

Митя Фомин на Алтае.
Митя Фомин на Алтае.
www.instagram.com/mf_agent/

Летучая опубликовала в Instagram фото с «умопомрачительными видами» гор и задалась вопросом: одно и тоже ли Республика Алтай и Алтайский край. Это «вопрос с подвохом», уточнила она для подписчиков, судя по всему, зная ответ.

Также телеведущая выложила фото на лошади и восхитилась чабрецом.

Митя Фомин также сфотографировался на лошади, на фоне красот Алтая. Сообщил, что обгорел, «как на юге Франции».

Напомним, все материалы войдут в большой документальный фильм, который должен помочь привлечь внимание к проблеме исчезающих видов животных, в частности, ирбисов (снежных барсов).

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