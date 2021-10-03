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Жизнь

Младшеклассник по эмоциональным причинам расклеил объявления с угрозами расстрела школы

В Рязанской области «задержали» малолетнего школьника, который расклеил объявления с угрозами нападения на школу, сообщает ТАСС.

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел в Новомичуринске. В соцсетях опубликовали фотографии объявлений с предупреждениями о скором расстреле школы № 1.

Автора написанных рукой угроз искали сотрудники МВД и ФСБ. Им оказался малолетний школьник, в отношении которого сейчас принимают меры.

«В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий установлена личность автора записки с угрозами в адрес школы. Им оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Высказывания реальной угрозы не представляли. В отношении малолетнего и его родителей принимаются меры профилактического характера», — рассказали в региональном МВД.

Полицейские установили и причины, подтолкнувшие ребенка на такие объявления — поводом стали эмоциональные причины.

Ранее в Барнауле студент написал про взрыв школы, заявив «и что вы мне сделаете?», а после задержания забеспокоился и сослался на шутку.

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