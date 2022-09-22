22 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

100 млн рублей потратят на содержание Барнаула зимой

Глава Барнаула Вячеслав Франк решил увеличить финансирование на содержание города зимой до 100 млн рублей, сообщили на официальном сайте мэрии.

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Большую часть средств направят на повышение зарплаты работникам.

«Дополнительный объем — на включение в муниципальное задание участков улично-дорожной сети, которые ранее не были охвачены», — подчеркнул замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Всего на подготовку города к зиме предусмотрено 752 млн рублей.

Предстоящей зимой особое внимание уделят участкам объезда ремонтируемого моста по пр. Ленина. Для очистки объектов применят песчано-соляную смесь с песком из отсева дробления. На уборку магистралей отправят пять бригад.

Возьмут на вооружение два дополнительных объекта: сквер на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова, а также бульвар по пр. Энергетиков.

Будут подготовлены 46 тыс. тонн противогололедных материалов и 160 тонн бионорда — реагента с повышенной эффективностью.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость