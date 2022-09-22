100 млн рублей потратят на содержание Барнаула зимой

Глава Барнаула Вячеслав Франк решил увеличить финансирование на содержание города зимой до 100 млн рублей, сообщили на официальном сайте мэрии .

Большую часть средств направят на повышение зарплаты работникам.

«Дополнительный объем — на включение в муниципальное задание участков улично-дорожной сети, которые ранее не были охвачены», — подчеркнул замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Всего на подготовку города к зиме предусмотрено 752 млн рублей.

Предстоящей зимой особое внимание уделят участкам объезда ремонтируемого моста по пр. Ленина. Для очистки объектов применят песчано-соляную смесь с песком из отсева дробления. На уборку магистралей отправят пять бригад.

Возьмут на вооружение два дополнительных объекта: сквер на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова, а также бульвар по пр. Энергетиков.

Будут подготовлены 46 тыс. тонн противогололедных материалов и 160 тонн бионорда — реагента с повышенной эффективностью.