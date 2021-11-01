Зимняя техника уже вышла убирать покрытый снегом Барнаул

Вечером 31 октября в Барнауле выпал и пока не растаял снег. Горожане уже начали писать в соцсетях о гололеде, а администрация вывела на дороги зимнюю технику.

«Люди в зимних сапогах идут и падают, отбивая себе все, что возможно», — пишут в группе Barnaul22.

Гололёд. Barnaul22

Между тем в ночь с 31 октября на 1 ноября 67 коммунальных дорожных машин уже заступили на дежурство, сообщили в пресс-центре мэрии.

Спецтехника обработала песчано-соляной смесью перекрестки, мосты, спуски и подъемы, всю проезжую часть по маршрутам общественного транспорта. На это израсходовали 399 тонн смеси.

Теперь машины чистят тротуары.

«Автодорстрой» призывает автомобилистов не выезжать на дорогу на летней резине.

Днем 1 ноября в краевой столице будет −1…+1 градус. Ранее сообщалось, что причиной похолодания стал атлантический циклон, проходящий по северной части России.