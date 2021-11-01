Антиковидные рейды проходили в Барнауле все выходные

Рейды по проверке соблюдения требований антиковидных ограничений прошли в Барнауле на выходных: представители администрации, Роспотребнадзора и полиции проверяли ночные клубы, бары, рестораны и магазины.

В ночь с субботы на воскресенье они проверили 19 заведений и в отношении двух составили протоколы — ресторан «Живые Души» и бар «Beerloga».

Кроме этого, антиковидная бригада побывала в 27 магазина, расположенных в ТЦ «Район» и «Северный», где выявили одно нарушение — в отделе по выдаче товаров курьерской службы «СДЭК» (обслуживание посетителя без маски).

В воскресенье, 31 октября, специалисты проверили восемь торговых центров не только на соблюдение масочного режима, средств дезинфекции и прочего, но и как работает пропуск по QR-кодам.

На трех объектах выявили нарушения. Они касались отсутствия разметки на полу, рециркулятора воздуха, дезинфицирующих средств, обслуживания посетителей без перчаток.

Профилактические рейды во всех районах краевой столицы продолжаются в ежедневном режиме, отметили в мэрии.