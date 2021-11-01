Жители Алтайского края пожаловались в полицию на подозрительную мебельную фирму

Жители Барнаула и Новоалтайска уверены, что столкнулись с мошенничеством при заказе мебели, пишут « Вести Алтай ».

Люди обратились по объявлению из интернета «мебель на заказ». Цех находится на ул. Автотранспортной.

Мебельщик Валерий Шелбогашев привлек клиентов сроками изготовления, которые существенно короче, чем в среднем на рынке. Бралась предоплата 70%.

На данный момент точно известно о 17 заключенных договорах на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В итоге же пострадавших клиенты либо вообще не получили никакой мебели, либо им привезли голые коробки.

Интересно, что изначально договоры на изготовление мебели некоторые клиенты заключали с ИП Шелбогашев Валерий Витальевич, но с 1 февраля его статус индивидуального предпринимателя был ликвидирован.

В тот же день в качестве ИП зарегистрировалась Голубцова Ирина Витальевна — и уже с ней большинство пострадавших заключали договоры на изготовление мебели. Контактным лицом был указан все тот же Валерий.

Люди массово написали заявления в полицию. Ведется проверка, о возбуждении уголовного дела о мошенничестве пока не говорят.

Все попытки поговорить с этими «изготовителями» закончились ничем — на звонки они не отвечают.