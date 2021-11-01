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Происшествия

Жители Алтайского края пожаловались в полицию на подозрительную мебельную фирму

Жители Барнаула и Новоалтайска уверены, что столкнулись с мошенничеством при заказе мебели, пишут «Вести Алтай».

Клиенты жалуются на изготовителя мебели.
Клиенты жалуются на изготовителя мебели.
Скриншот сюжета "Вести Алтай"

Люди обратились по объявлению из интернета «мебель на заказ». Цех находится на ул. Автотранспортной.

Мебельщик Валерий Шелбогашев привлек клиентов сроками изготовления, которые существенно короче, чем в среднем на рынке. Бралась предоплата 70%.

На данный момент точно известно о 17 заключенных договорах на общую сумму более 1,5 млн рублей.

В итоге же пострадавших клиенты либо вообще не получили никакой мебели, либо им привезли голые коробки.

Интересно, что изначально договоры на изготовление мебели некоторые клиенты заключали с ИП Шелбогашев Валерий Витальевич, но с 1 февраля его статус индивидуального предпринимателя был ликвидирован.

В тот же день в качестве ИП зарегистрировалась Голубцова Ирина Витальевна — и уже с ней большинство пострадавших заключали договоры на изготовление мебели. Контактным лицом был указан все тот же Валерий.

Люди массово написали заявления в полицию. Ведется проверка, о возбуждении уголовного дела о мошенничестве пока не говорят.

Все попытки поговорить с этими «изготовителями» закончились ничем — на звонки они не отвечают.

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