1 млн рублей предложил сотруднику ФСБ житель Алтая, добывавший эмбрионов рачков

Сотрудники ФСБ, выявляя контрабанду охраняемых биологических ресурсов, вышли на 38-летнего бизнесмена.
«В офисе мужчины обнаружили 612 кг цист артемии, что составляет особо крупный размер. Кроме того, нашли охотничий карабин, пистолет травматического действия и боеприпасы, на хранение и ношение которых не было официального разрешения», — рассказали в ведомстве.
Предприниматель связался с оперативным сотрудником и предложил 1 млн рублей за возврат изъятых цист и прекращение «преследования».
Сотрудник доложил начальству о предложении взятки, после чего бизнесмена задержали при передаче денег.
Мужчину заключили под стражу на 2 месяца и обвинили в «даче взятки должностному лицу лично в крупном размере».
Кроме того, в СК планируют возбудить дела за «незаконное хранение оружия» и «контрабанду водных биологических ресурсов, охраняемых международными договорами РФ».
Примечательно, что в феврале 2021 года бизнесмена осудили на 2 года условно за вылов 10,5 тонн цист артемии.
Ранее сообщали про жителя Барнаула, который пытался вывезти за границу 21 килограмм цист Artemia Salina.