Мнение редакции. Нужен ли Интернетный кодекс Российской Федерации

Как водится в современном интернетизированном мире, страсти по уголовным делам о репостах в соцсетях улеглись, народ по этому поводу уже остыл, поэтому самое время трезво поговорить о том, что с регулированием сети все-таки нужно что-то делать.

Три года назад меня пригласили на научную конференцию студентов-физиков, посвященную безопасности в сети. Ребята там читали специализированные доклады про отражения различных вирусов, а у меня был особый доклад — юридическая безопасность в интернете (горький личный опыт и опыт коллег).

Андрей Никитин , издатель. Altapress.ru.

Я ещё тогда рассказывал будущим программистам-безопасникам о том, за что после будут судить Мотузную, и о многих других капканах, расставленных законниками невинным пользователям в интернет-пространстве.

Доклад имел большой успех. Я стал с ним гастролировать: выступал перед другими студентами, читал школьникам на классных часах или просто просвещал знакомых молодых людей. И каждый раз для всех было шоком, что за какую-то ерунду могут оштрафовать «по административке», а за какой-то пустяк завести уголовное дело.

Так что еще до скандала с Мотузной я знал, что с регулированием интернета надо что-то делать.

Современный набор разных карательных статей в сети, по сути, возник или был перепрописан после Болотной. Власть откликнулась на опасность, угрожающую ей из интернета, быстро, жестко и не очень продуманно. В этом же духе поспешно писались похожие статьи в УК и административный кодекс про наказания за что-то, что успели занести в думу отдельные группы «страдающих от интернета».

Но в результате из-за спешки в подготовке статей исполнители из полиции стали скорее создавать вид борьбы с такими вот девочками, хватая их по формальным признакам. Но ставит ли это заслон на пути настоящих жутких экстремистов? Или их отстреливает в Сирии совсем другое ведомство?

Это как лет пять назад, когда катился ком коррупционных дел с пойманными на живцов преподавателями вузов. Так-то поймали много, но если посмотреть по суммам, то что там поймали?

Так и с репостящими мемчики ребятишками. К ним применяют всю жесткость антиэкстремистской борьбы (включая, например, такую карательную меру, как блокирование счетов в банках еще до обвинительного приговора).

А тем временем какой-нибудь человек, решивший пострелять в школе, сидит преспокойно в неких человеконенавистнических группах в соцсетях. Или очередной педофил отправляется на поиски жертвы в том же ВК, где, кстати, хранится огромное количество порнографии любой степени извращенности. Но как-то никто не борется.

Я действительно хочу, чтобы в такой зоне беззакония, как интернет, уже начиналось какое-то регулирование. Но оно должно быть не хаотичным, не в виде простой реакции на какую-то внезапно возникшую проблему (как случилось с тем же постболотным законодательством). Оно должно быть продуманным и всеохватывающим. Оно не должно ловить девочек вместо террористов. И оно должно ограждать нормальных людей от всяких упырей.

Конечно, всего и сразу не будет. Те же правила дорожного движения писались много лет и дописываются до сих пор. Но ведь огромное количество проблем ими уже закрыто. Вот хотелось бы таких правил и для интернета. Пора уже — он давно существует. Можно его и причесать. Но не по-дурному, а умно, чтобы не было таких дурных перекосов, как в делах с мемчиками. И чтобы наконец уже при поиске новостей на тему, например, «Рубцовск» в ВК не выпадали бы порнокартинки.

Чтобы эксперты и законодатели взялись за этот труд и сделали его после долгих обсуждений, проверок «на вшивость», чтобы была продумана система исполнения, из которой бы исключили возможно фабрикации ничтожных дел «для галочки», но чтобы это было действительная система регулирования в сети, а не затыкание вдруг возникших дыр. Если уж начали что-то кодифицировать (а в интернете начали), то лучше делать это системно, а не хаотично. Иначе так и будут ловить детей за мемы, но пропускать кучу всего, что реально мешает жить.