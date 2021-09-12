Много арбузов и немного досок задержали на границе Алтайского края

За неделю (с 3 по 10 августа) предотвратили ввоз 64 тонн сухофруктов, 22 тонн фруктов, 40 тонн арбузов и другой продукции.
«Продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. В них содержались недостоверные сведения о перевозчике, получателе и местах выгрузки», — рассказали в краевом Россельхознадзоре.
Всего выявили восемь случаев нарушения при ввозе из Казахстана. И еще один случай произошел при вывозе.
«Предотвращена попытка вывоза за пределы России 35 куб. метров пиломатериалов», — подчеркнули в ведомстве.
Все грузы возвратили отправителям, виновных привлекли к административной ответственности.
Ранее в Алтайский край не пропустили казахскую рыбу, фрукты и пчелопакеты.