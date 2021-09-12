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Жизнь

Много арбузов и немного досок задержали на границе Алтайского края

В Алтайском крае предотвратили девять попыток незаконной перевозки съедобных товаров и пиломатериалов, сообщает «Алтайская правда».

Арбузы
Арбузы
СС0

За неделю (с 3 по 10 августа) предотвратили ввоз 64 тонн сухофруктов, 22 тонн фруктов, 40 тонн арбузов и другой продукции.

«Продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. В них содержались недостоверные сведения о перевозчике, получателе и местах выгрузки», — рассказали в краевом Россельхознадзоре.

Всего выявили восемь случаев нарушения при ввозе из Казахстана. И еще один случай произошел при вывозе.

«Предотвращена попытка вывоза за пределы России 35 куб. метров пиломатериалов», — подчеркнули в ведомстве.

Все грузы возвратили отправителям, виновных привлекли к административной ответственности.

Ранее в Алтайский край не пропустили казахскую рыбу, фрукты и пчелопакеты.

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