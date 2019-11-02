Многодетная семья в Рубцовске боится за свою жизнь из-за соседей. Полиция проводит проверку

Семья живет в доме на четырех хозяев. У них общий двор с еще одной квартирой, где происходят «пьянки, драки, крики, нецензурная брань, постоянный шум и нарушение санитарных норм», сообщает издание. Семья регулярно вызывает полицию, но это не дает результатов.
«В пьяном угаре эти люди могут поджечь дом. У нас трое маленьких детей и мы боимся за их жизни. Элементарно у хозяев квартиры нет туалета, и нужду они всем скопом справляют где и когда придётся, стоит дикая вонь. Неоднократно в нашу сторону звучали угрозы физической расправы», — рассказывает мать семейства.