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Жизнь

Многодетная семья в Рубцовске боится за свою жизнь из-за соседей. Полиция проводит проверку

Издание vrubcovske.ru опубликовало жалобу многодетной семьи на притон в соседской квартире. Родители с тремя детьми живут «на протяжении трех лет в постоянном страхе». Полиция начала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю,

Полиция.
Полиция.
бийск.22.мвд.рф

Семья живет в доме на четырех хозяев. У них общий двор с еще одной квартирой, где происходят «пьянки, драки, крики, нецензурная брань, постоянный шум и нарушение санитарных норм», сообщает издание. Семья регулярно вызывает полицию, но это не дает результатов.

«В пьяном угаре эти люди могут поджечь дом. У нас трое маленьких детей и мы боимся за их жизни. Элементарно у хозяев квартиры нет туалета, и нужду они всем скопом справляют где и когда придётся, стоит дикая вонь. Неоднократно в нашу сторону звучали угрозы физической расправы», — рассказывает мать семейства.

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