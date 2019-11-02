Многодетная семья в Рубцовске боится за свою жизнь из-за соседей. Полиция проводит проверку

Издание vrubcovske.ru опубликовало жалобу многодетной семьи на притон в соседской квартире. Родители с тремя детьми живут «на протяжении трех лет в постоянном страхе». Полиция начала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю,

Семья живет в доме на четырех хозяев. У них общий двор с еще одной квартирой, где происходят «пьянки, драки, крики, нецензурная брань, постоянный шум и нарушение санитарных норм», сообщает издание. Семья регулярно вызывает полицию, но это не дает результатов.