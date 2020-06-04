Многодетная сибирячка пропила «путинские» пособия и бросила малышей в День защиты детей

Жительница Новосибирска решила отказаться от пятерых малышей, возрастом от 2 месяцев до 6 лет, пишет « КП-Новосибирск ».

Об инциденте изданию рассказала местная общественница Анна Тажеева. По ее словам, сибирячка приняла решение об отказе в День защиты детей — после того, как получила помощь от государства.

«Мне позвонила знакомая, двоюродная сестра этой самой матери. Родственница сообщила, что Валя (имя изменено. — Прим. ред.) получила обещанные детские пособия — по 10 тысяч рублей на каждого — и ушла в загул. Дети же остались без присмотра», — пояснила активистка.

После этого Тажеева пришла домой к многодетной матери: в холодильнике — пусто, не было даже смеси для двухмесячной девочки, детей кормили старой жареной картошкой.

Валентины дома не было. С детьми сидел гастарбайтер из Средней Азии — отец самой маленькой девочки. По документам детям он никем не приходится, однако следит за ними, пока мама где-то пропадает.

Тогда Анна вызвала сотрудников из органов опеки и отдела ПДН. Соседи рассказали, что мама часто пропадает, а в квартире часто появляются незнакомцы. Соцзащита приняла решение забрать детей — в тот же вечер.

Родственники Валентины смогли до нее дозвониться только утром, но она отказалась идти к детям.

«Я ей говорю: „У тебя детей забрали! Ты что делаешь?“ Она отвечает: „Мне плевать. Забрали и забрали, я от них устала. Ни погулять выйти, ни на работу… Характер у них дебильный, все в отца. Огрызаются, дерутся“. Она собралась писать отказ от детей на три месяца. Мол, отдохнет и заберет обратно», — рассказала сестра Валентины.

С журналистами издания многодетная мама разговаривать отказалась.

По мнению экспертов, мать имеет полное право передать детей на воспитание в социальный центр, пока не наладится ее материальное положение, а затем забрать их.

При этом женщину могут наказать за нецелевые траты единовременных детских выплат на каждого ребенка.

«Социальное пособие, как и материнский капитал, родители обязаны тратить с целью улучшить жизнь ребенка», — подчеркнула юрист Инесса Рябинина.

Напомним, ранее телеведущая Алена Водонаева оказалась в центре скандала после критики выплат, написав: «<…> отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».