Многодетные семьи Алтайского края отметили преддверие Дня Матери в правительстве региона

На праздник в преддверии Дня Матери пригласили семьи Елены и Сергея Брит, Натальи и Сергея Королевых, Лилии и Павла Локайчук.
Елена и Сергей Брит
Барнаульцы Брит Елена и Сергей в браке 18 лет, воспитывают 12 детей. На встрече смогла присутствовать только часть большой дружной семьи: самой младшей дочери еще нет и полугода. Сергей по профессии резчик-краснодеревщик, работает строителем, увлекается рыбалкой, Елена — домохозяйка.
Хотя родители сами не были связаны с музыкой, сейчас семью Брит вполне можно назвать музыкальной: по возрасту дети играют на разных инструментах, поют. «Музыка делает человека другим», — отмечает Елена Брит. Прежде всего именно её заслуга в том, что дети занимаются в музыкальной школе, театральной студии, спортивных секциях.
Наталья и Сергей Королевы
Семье Натальи и Сергея Королевых из поселка Прутской Павловского района уже 29 лет. Супруги воспитывают семь детей. Трое старших детей успешно окончили школу, с медалями.
Младшие успевают не только хорошо учиться, но и занимаются вокалом в детской школе искусств.
Лилия и Павел Локайчук
Лилия и Павел Локайчук живут в поселке Сибирская долина г. Барнаула. В браке уже 22 года, воспитывают семерых детей.
Главное совместное увлечение семьи — отдых на природе. Летом любят ездить на речку на отдых с палатками. Старший сын занимается в музыкальной школе, младший — в художественной.
Сюрприз от правительства ко Дню Матери
Виктор Томенко поручил министру соцзащиты подготовить документы на представление семей к федеральным наградам.
Речь идет о том, чтобы присвоить Елене Брит звание «Мать-героиня», а семьи Королевых и Локайчук — наградить орденом «Родительская слава».
Все эти государственные звания и награды имеют соответствующее материальное подкрепление.