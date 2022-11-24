Многодетные семьи Алтайского края отметили преддверие Дня Матери в правительстве региона

На праздник в преддверии Дня Матери пригласили семьи Елены и Сергея Брит, Натальи и Сергея Королевых, Лилии и Павла Локайчук.

Елена и Сергей Брит

Барнаульцы Брит Елена и Сергей в браке 18 лет, воспитывают 12 детей. На встрече смогла присутствовать только часть большой дружной семьи: самой младшей дочери еще нет и полугода. Сергей по профессии резчик-краснодеревщик, работает строителем, увлекается рыбалкой, Елена — домохозяйка.

Хотя родители сами не были связаны с музыкой, сейчас семью Брит вполне можно назвать музыкальной: по возрасту дети играют на разных инструментах, поют. «Музыка делает человека другим», — отмечает Елена Брит. Прежде всего именно её заслуга в том, что дети занимаются в музыкальной школе, театральной студии, спортивных секциях.

Наталья и Сергей Королевы

Семье Натальи и Сергея Королевых из поселка Прутской Павловского района уже 29 лет. Супруги воспитывают семь детей. Трое старших детей успешно окончили школу, с медалями.

Младшие успевают не только хорошо учиться, но и занимаются вокалом в детской школе искусств.

Лилия и Павел Локайчук

Лилия и Павел Локайчук живут в поселке Сибирская долина г. Барнаула. В браке уже 22 года, воспитывают семерых детей.

Главное совместное увлечение семьи — отдых на природе. Летом любят ездить на речку на отдых с палатками. Старший сын занимается в музыкальной школе, младший — в художественной.

Сюрприз от правительства ко Дню Матери

Виктор Томенко поручил министру соцзащиты подготовить документы на представление семей к федеральным наградам.

Речь идет о том, чтобы присвоить Елене Брит звание «Мать-героиня», а семьи Королевых и Локайчук — наградить орденом «Родительская слава».

Все эти государственные звания и награды имеют соответствующее материальное подкрепление.

День Матери в правительстве Алтайского края. Антон Федотов. День Матери в правительстве Алтайского края. Антон Федотов. День Матери в правительстве Алтайского края. Антон Федотов. День Матери в правительстве Алтайского края. Антон Федотов. День Матери в правительстве Алтайского края. Антон Федотов. День Матери в правительстве Алтайского края. Антон Федотов.

Ранее мы рассказывали, как отметят День Матери в Барнауле.