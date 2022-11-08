Стало известно, как жительниц Барнаула поздравят с Днем матери

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Сколько в Барнауле матерей-героинь и матерей , имеющих особые награды?

Сейчас в Барнауле живут пять матерей-героинь и четыре женщины, имеющие орден «Материнская слава». Еще 11 жительниц города награждены медалью «Родительская слава». У двоих — орден «Родительская слава». Четыре мамы воспитывают десять и более детей.