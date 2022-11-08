Стало известно, как жительниц Барнаула поздравят с Днем матери

В День матери, 27 ноября, в Барнауле хотят провести мастер-классы, выставки, концерты, фестивали и спортивные соревнования — всего больше 70 мероприятий. Кроме того, планируется поздравить матерей-героинь.
Конкурс «Талантливая мама» проводит комитет по социальной поддержке Барнаула. Главное условие — гассказать на видео о своем творческом увлечении. К примеру, можно спеть, станцевать или прочитать стихотворение. Заявки принимают до 20 ноября.
Мамам и детям барнаульские библиотеки и школы искусств обещают большую развлекательно-познавательную программу.
Разумеется. Праздничный концерт в Честь дня матери пройдет 24 ноября во Дворце культуры.
Сейчас в Барнауле живут пять матерей-героинь и четыре женщины, имеющие орден «Материнская слава». Еще 11 жительниц города награждены медалью «Родительская слава». У двоих — орден «Родительская слава». Четыре мамы воспитывают десять и более детей.
Об истории и традициях Дня матери — в материале altapress.ru.