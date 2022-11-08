8 ноября
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Жизнь

Стало известно, как жительниц Барнаула поздравят с Днем матери

В последнее воскресенье ноября в России отметят День матери. Как мам будут чествовать в Барнауле, рассказали в городской администрации.

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Как поздравят жительниц Барнаула?

В День матери, 27 ноября, в Барнауле хотят провести мастер-классы, выставки, концерты, фестивали и спортивные соревнования — всего больше 70 мероприятий. Кроме того, планируется поздравить матерей-героинь.

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Какой конкурс проведут в День матери?

Конкурс «Талантливая мама» проводит комитет по социальной поддержке Барнаула. Главное условие — гассказать на видео о своем творческом увлечении. К примеру, можно спеть, станцевать или прочитать стихотворение. Заявки принимают до 20 ноября.

Мама и дети.
Мама и дети.
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Для школьников и мам

Мамам и детям барнаульские библиотеки и школы искусств обещают большую развлекательно-познавательную программу.

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Праздничный концерт будет?

Разумеется. Праздничный концерт в Честь дня матери пройдет 24 ноября во Дворце культуры.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
unsplash.com/
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Сколько в Барнауле матерей-героинь и матерей, имеющих особые награды?

Сейчас в Барнауле живут пять матерей-героинь и четыре женщины, имеющие орден «Материнская слава». Еще 11 жительниц города награждены медалью «Родительская слава». У двоих — орден «Родительская слава». Четыре мамы воспитывают десять и более детей.

Об истории и традициях Дня матери — в материале altapress.ru.

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